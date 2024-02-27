ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Запорожской области предотвратили теракт с отравляющими веществами

10:10
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Изъяты препараты, применяемые для создания оружия массового поражения

Сотрудники правоохранительных органов России пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
ФСБ вскрыла деятельность британских шпионов в Херсонской области

В ведомстве уточнили, что изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.

Задержаны трое граждан Украины. Расследование ведут по статье 355 Уголовного кодекса ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и статье 205 ("Террористический акт").

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 49 человек в 22 регионах страны, которые осуществляли сбор средств для боевиков в Сирии — запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

До того в Московской области задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб заложил взрывчатку под автомобиль сотрудника правоохранительных органов в Лобне. Самодельное взрывное устройство обезвредили, никто не пострадал.

Помимо этого была пресечена преступная деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. Мужчина готовил теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.