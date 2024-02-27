В Запорожской области предотвратили теракт с отравляющими веществами

Изъяты препараты, применяемые для создания оружия массового поражения

Сотрудники правоохранительных органов России пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В ведомстве уточнили, что изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.

Задержаны трое граждан Украины. Расследование ведут по статье 355 Уголовного кодекса ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и статье 205 ("Террористический акт").

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 49 человек в 22 регионах страны, которые осуществляли сбор средств для боевиков в Сирии — запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

До того в Московской области задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб заложил взрывчатку под автомобиль сотрудника правоохранительных органов в Лобне. Самодельное взрывное устройство обезвредили, никто не пострадал.

Помимо этого была пресечена преступная деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. Мужчина готовил теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

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