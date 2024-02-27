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В Приднестровье опровергли намерение просить принятия в состав России

10:37
  • вторник
  • 27 февраля 2024

У съезда депутатов ПМР иная цель

На съезде депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики, запланированном на 28 февраля, не планируется обращаться к России с просьбой о принятии непризнанного государства в ее состав. Об этом во вторник, 27 февраля, пишет "Коммерсантъ".

По информации издания, настоящая цель предстоящего форума — известить мир о давлении со стороны Кишинева. Собеседник "Коммерсанта" заявил, что "я вам не 100%, а все 200% даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России".

Ранее посол по особым поручениям Украины, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей заявил, что Киев не сядет за стол переговоров по приднестровскому вопросу с Москвой. Политик заверил, что украинская сторона хочет мирно урегулировать ситуацию на приднестровском направлении, но считает формат 5+2 нежизнеспособным.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ пообещал, что альянс поддержит Кишинев в случае попыток Приднестровья присоединиться к России, "потому что Молдавия очень важна для нас".

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