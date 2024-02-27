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Хинштейн заявил об отсутствии у Госдумы претензий к радуге

10:31
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Он напомнил, что в правильном спектре всегда присутствует синий цвет

У Государственной думы нет претензий к радуге. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Александр Хинштейн. Он напомнил, что в обычном спектре присутствует синий цвет. А в том символе, который использует движение ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией) его нет. 

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Напомним, уже известно о нескольких случаях применения санкций в отношении обладателей аксессуаров с радужной символикой. Но поводом для публикации Хинштейна стал случай в Ленинградской области. Там решили переименовать детский фестиваль "Радуга". Депутат попросил оставить название в покое. 

Отметим, после запрета символики ЛГБТ среди юристов начались споры. Многие из них уверены, что наказывать стоит только за "радужный флаг". Тогда как изображение радуги, пусть даже и "неправильной" на вещах и аксессуарах не является пропагандой нетрадиционных отношений.

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