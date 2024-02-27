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Фицо рассказал о военной атмосфере на мирной конференции в Париже

10:56
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Там не прозвучало ни единого слова о мире, заявил политик

Атмосфера на конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая состоялась в Париже, была военной. Участники мероприятия были настроены "любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась", заявил во вторник, 27 февраля, глава словацкого правительства Роберт Фицо.
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Политика, по его признанию, удивило, что "не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире", сообщает РИА Новости.

Более того, отметил Фицо, "есть страны, которые готовы отправить своих собственных солдат на Украину". При этом премьер Словакии заверил, что Братислава так никогда не поступит.

Между тем за дипломатическое решение конфликта выступает две трети опрошенных украинцев, но западные партнеры Киева жизни украинских солдат не считают и готовы "сражаться за Украину" до ее последнего бойца. 

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер предупредил, что мира на Украине нельзя будет достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. При этом политик заявил, что при необходимости готов снова лично пообщаться с российским лидером.

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Роберт Фицо
Роберт Фицо
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