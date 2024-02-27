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Стало известно, как летчика-перебежчика Кузьминова нашли в Испании

11:23
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Он был убит в этой стране

Испанские власти, несмотря на заверения в обратном, были осведомлены о нахождении в стране летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет на Украину. Об этом в понедельник, 27 февраля, пишет El Mundo.

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Как поясняет издание, Кузьминов "наделал много шума с деньгами", которые имелись в его распоряжении. Благодаря этому Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота, хотя испанский министр обороны Маргарита Роблес и утверждает, что власти страны не располагали такой информацией.

Собеседники газеты также рассказали, что Кузьминова вычислили, когда он готовился к приезду своей матери в Испанию. По словам источников, 52-летняя Инна Кузьминова собиралась приехать к сыну в Аликанте, а сейчас она находится на территории Украины.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что летчик-перебежчик Максим Кузьминов пользовался "планом защиты". Детали пресловутого плана украинский чиновник раскрывать не стал, зато потребовал от испанских властей "продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление".

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов — "предатель и преступник", который "стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".

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