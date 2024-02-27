Собянин: В московских больницах и школах тестируют все больше инноваций

Лучшие технологии город закупает для постоянного пользования

Апробацию в московских больницах прошли более 110 отечественных инновационных разработок прошли апробацию в московских больницах. Еще 40 протестировали в школах столицы, сообщил Сергей Собянин. Лучшие технологии город закупает для постоянного пользования.

"Всего в медучреждениях успешно прошли апробацию 114 отечественных разработок, еще 13 – в процессе тестирования. На образовательных площадках хорошие результаты показали 44 инновационных решения, еще 18 пока проходят испытания. Ежегодно к городской программе пилотного тестирования инноваций присоединяются новые организации. Только в прошлом году появилось 43 площадки", – сообщил мэр.

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