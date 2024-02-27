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Жительница Зеленограда пострадала, выполняя необычное задание мошенников

11:33
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Преступники попросили жертву поджечь петарду внутри тела

Жительница Зеленограда пострадала от мошенников не только материально, но и физически. Об этом пишет "Московский комсомолец". Сначала женщину обманули почти на 3 миллиона рублей, а потом вынудили причинить себе вред. 

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Жертва мошенников - 56-летняя женщина - попалась на классическую удочку. Ей позвонил якобы представитель "Госуслуг" и рассказал, что на ее имя пытаются взять кредит. В итоге пострадавшую убедили "опередить" преступников, взять кредит на себя и "перевести на безопасный счет". Всего ушло 2 миллиона 640 тысяч. 

После этого мошенники начали издеваться над своими жертвами. Они заставили женщину и ее мужа сфотографироваться голыми. Потом попросили женщину вставить супругу петарду и поджечь. Пострадавшая пожалела благоверного и проделала все то же самое с собой. В результате получила серьезные травмы и попала в больницу. 

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