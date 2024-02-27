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Журавель приговорен к 3,5 годам колонии за сожжение Корана

11:32
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Решение вынес суд в Грозном

Никита Журавель, который сжигал Коран в Волгограде по заданию украинских спецслужб, получил 3,5 года лишения свободы. Решение вынес Висаитовский районный суд Грозного. Об этом сообщает ТАСС. Отбывать наказание молодой человек должен в колонии общего режима. 

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Отмечается, что судья полностью удовлетворил просьбу прокуратуры в части срока наказания и места его отбывания. Ранее были сообщения, что Журавель частично признал свою вину и заявил, что не думал о последствиях. 

Напомним, акт сожжения священной для мусульман книги Журавель устроил в мае 2023 года перед мечетью в Волгограде. После того, как его допросили, он признался, что действовал по указанию украинских спецслужб. Расследовало уголовное дело следственное управление СК России по Чеченской Республике. Все это время Журавель провел в СИЗО Грозного. 

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