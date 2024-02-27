В России сократилась заболеваемость коронавирусом

Однако пренебрегать мерами профилактики нельзя

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 8,7%. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,6.

За минувшие семь дней в стране госпитализировали 2 970 человек с коронавирусом, выписали 26 930 выздоровевших. Скончались 65 человек, сообщает РИА Новости.

В январе в Роспотребнадзоре, комментируя информацию об обсуждении на экономическом форуме в Давосе некоего заболевания, которое может унести в 20 раз больше жизней, чем коронавирус, подчеркнули готовность к противодействию новой инфекции.

При этом особый порядок работы медицинских учреждений, введенный с целью профилактики COVID-19, в России продлили — он будет действовать как минимум до 1 января 2025 года.

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