Показатель рассчитан по паритету покупательной способности

Россия уверенно входит в пятерку стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности, несмотря на санкции и пандемию коронавирусной инфекции. Об этом во вторник. 27 февраля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Представитель кабмина подчеркнул, что, несмотря на внешние обстоятельства, "Россия достаточно уверено двигалась в рейтинге мировых держав".

По словам Белоусова, если бы Всемирный банк продолжал расчеты рейтинга Doing Business, то Россия бы уже вошла в двадцатку лидеров, выполнив соответствующее поручение главы государства, сообщает ТАСС.

Венгрия ранее прокомментировала новый пакет антироссийских санкций. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что ЕС "хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный".

Глава российского кабмина Михаил Мишустин отмечал, что России в условиях рестрикций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения. Роструд контролирует соблюдение трудовых прав граждан: в 2023 году удалось погасить долги по зарплате на сумму свыше 12 миллиардов рублей.

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