Решетников спрогнозировал проблему дефицита кадров в России на годы

Министр экономического развития подчеркнул, что решать проблему надо с бизнесом

Россию в ближайшие годы ждет дефицит рабочей силы. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Чиновник выступал на выставке- форуме "Россия". Он отметил, что проблему придется решать совместно с бизнесом.

Помимо физического дефицита кадров речь идет еще и подготовке специалистов. Таким образом на рынке труда усиливается конкуренция за квалифицированных сотрудников. И это тоже становится проблемой бизнеса.

Решетников отметил, что сейчас бизнес сталкивается с ограничением инвестиционных ресурсов. Это связано с высокими ставками по кредитам. Однако этот этап не навсегда. "Мы пройдем это, и увеличится оборотное кредитование", - заявил он.

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