ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Решетников спрогнозировал проблему дефицита кадров в России на годы

12:13
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Министр экономического развития подчеркнул, что решать проблему надо с бизнесом

Россию в ближайшие годы ждет дефицит рабочей силы. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Чиновник выступал на выставке- форуме "Россия". Он отметил, что проблему придется решать совместно с бизнесом. 

Решетников: На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой
Решетников: показатели российской экономики "приятно порадуют"

Помимо физического дефицита кадров речь идет еще и подготовке специалистов. Таким образом на рынке труда усиливается конкуренция за квалифицированных сотрудников. И это тоже становится проблемой бизнеса. 

Решетников отметил, что сейчас бизнес сталкивается с ограничением инвестиционных ресурсов. Это связано с высокими ставками по кредитам. Однако этот этап не навсегда. "Мы пройдем это, и увеличится оборотное кредитование", - заявил он. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Максим Решетников
Максим Решетников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.