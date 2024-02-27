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В Армении потребовали убрать российских пограничников из аэропорта Звартноц

12:21
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Система охраны границы Армении сохранилась со времен СССР

Российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт Звартноц — такое мнение во вторник, 27 февраля, высказал председатель парламента Армении Ален Симонян.
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Комментируя сохранившуюся с советских времен систему охраны армянских границ, элементом которой остаются российские пограничники с российской военной базой, Симонян заявил, что "мы сами защитим границы нашей страны, а я не уверен, что они защитят границы нашей страны".

Армянский политик обвинил российских пограничников в том, что "они не защитили и подчас делали все, чтобы эти границы были более уязвимыми", сообщает РИА Новости.

Ранее Армения обвиняла Россию в невыполнении своих обязательств в рамках трехстороннего соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, высказывая претензии к российским миротворцам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что "де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном".

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Аэропорт Звартноц
Аэропорт Звартноц
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