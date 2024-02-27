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Девелопер в Москве запатентовал технологию инновационного строительства

12:45
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Она позволяет сократить сроки строительства до 10-15%

Крупная девелоперская компания получила в российской столице патент на технологию, позволяющую сократить сроки строительства до 10-15%. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Один из девелоперов, реализующих в столице свои проекты недвижимости, получил патент на решение, которое позволит строить сборно-монолитные дома высотой до 75 метров с ровными стенами без выступающих балок и "пятых углов", благодаря сокращенной толщине пилона. В настоящее время ведутся переговоры с заводами для того, чтобы уже в 2024 году можно было масштабировать использование этой технологии.

Как уточнил заммэра, суть инновации состоит в использовании пилонов безригельного железобетонного каркаса, которые будут незаметны в стенах. Внедрение новых технологий позволяет сократить сроки выполнения строительно-монтажных работ на 10-15%.

Кроме того, конструкция пилона позволяет охватить сразу несколько межэтажных перекрытий, что исключает необходимость выполнения работ по стыковке пилонов на каждом этаже. Для упрощения монтажа конструкторы также оптимизировали способ крепления пилонов друг к другу.

Сборно-монолитный каркас не уступает обычному монолиту по показателям прочности и надежности, причем на монтаж готовых пилонов уходит меньше времени и трудовых ресурсов.

Руководитель управления развития и инноваций продукта группы "Самолет" Вячеслав Морозов рассказал, что российские заводы могут выпускать готовые prefab-элементы для дальнейшего использования на стройке.

Это оптимизирует использование рабочих непосредственно на площадке, при этом обеспечит необходимую загрузку домостроительных производств, создав новые рабочие места в более технологичной отрасли, что способствует повышению технологичности всего процесса строительства.

Эксперты НИУ МГСУ. испытали узловые решения, проверили несущую способность и разработали алгоритм расчета стыков сборного железобетона, который предстоит применять девелоперу.

Ранее сообщалось, что в Москве одобрены проекты строительства трех офисных комплексов по программе создания новых рабочих мест. Два деловых комплекса инвесторы построят в Хорошево-Мневниках, еще один офисный центр появится в Нагатинском Затоне. В совокупности они обеспечат 11 тысяч мест приложения труда.

Между тем транспортный узел "Говорово" на западе Москвы в районе Солнцево готов более чем на 90%. Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что проект предусматривает возведение транспортной инфраструктуры у городского вокзала. Комфортные условия для пассажиров общественного городского транспорта создаются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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