Мужчина остановил неуправляемый автобус и спас пассажиров

На дороге из Новосибирска в Кемерово водитель уснул за рулем

Брать управление в свои руки в прямом смысле этого слова пришлось пассажиру автобуса, который ехал из Новосибирска в Кемерово. Мужчина заметил, что водитель уснул за рулем. Об этом пишет телеграм-канал "Инцидент Новосибирск". Пассажир сначала пытался разбудить водителя. Он бил его по щекам и тряс. Но ничего не помогало.

Тогда мужчина перехватил руль и попытался дотянуться до педали тормоза. Ему это далось с трудом. Уже потом герой понял, что он был пристегнут. Автобус удалось остановить. Пассажиры вызвали на место ЧП ДПС.

Прибывшие сотрудники полиции освидетельствовали водителя и пришли к выводу, что он может продолжить маршрут. Но часть пассажиров отказались ехать с ним. В Кемерово уехали только студенты из Индии, видимо привыкшие к таким ситуациям.

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