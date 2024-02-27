ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчина остановил неуправляемый автобус и спас пассажиров

13:38
  • вторник
  • 27 февраля 2024

На дороге из Новосибирска в Кемерово водитель уснул за рулем

Брать управление в свои руки в прямом смысле этого слова пришлось пассажиру автобуса, который ехал из Новосибирска в Кемерово. Мужчина заметил, что водитель уснул за рулем. Об этом пишет телеграм-канал "Инцидент Новосибирск". Пассажир сначала пытался разбудить водителя. Он бил его по щекам и тряс. Но ничего не помогало. 

Три человека погибли в аварии с микроавтобусом под Ярославлем
Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Херсонской области

Тогда мужчина перехватил руль и попытался дотянуться до педали тормоза. Ему это далось с трудом. Уже потом герой понял, что он был пристегнут. Автобус удалось остановить. Пассажиры вызвали на место ЧП ДПС. 

Прибывшие сотрудники полиции освидетельствовали водителя и пришли к выводу, что он может продолжить маршрут. Но часть пассажиров отказались ехать с ним. В Кемерово уехали только студенты из Индии, видимо привыкшие к таким ситуациям. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Автобус
Автобус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.