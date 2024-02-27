Молдавия опровергла слухи о российском беспилотнике

БПЛА якобы пролетел над молдавской территорией

Сообщения о якобы о пролетевшем над Молдавией российском беспилотнике не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказали в молдавском Министерстве обороны.

Ведомство прокомментировало утверждение из Telegram-канала Сил обороны юга Украины о том, что пресловутый БПЛА пролетел над Молдавией "несколько десятков километров и снова вошел в воздушное пространство Украины".

В Кишиневе опровергли сообщения о российском беспилотнике, сообщает ТАСС.

Ранее в канадском Министерстве обороны заявили, что Оттава собирается отправить Украине свыше 800 беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70. Это обойдется канадским властям в 95 миллионов канадских долларов, или 70 миллионов долларов США.

Между тем в России была создана комплексная система защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов, способная своевременно выявлять и подавлять их сразу несколькими способами. Искусственный интеллект позволяет системе функционировать без помощи оператора.

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