Польша и Швеция пообещали не отправлять военных на Украину

А вот во Франции такой возможности не исключают

Польша не планирует посылать своих военных на территорию Украины. Такое заявление сделал во вторник, 27 февраля, глава польского кабмина Дональд Туск.

По словам политика, если бы поддержка Киева в форме предоставления вооружений и военной техники была достаточной, не возникало бы разговора о других формах помощи.

Его слова подтвердил чешский коллега Петр Фиала после переговоров с Туском, подчеркнув, что "ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет".

Одновременно с этим премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что для его страны неактуальна отправка войск на Украину, поскольку Стокгольм уже помогает киевскому режиму, чем может — "сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции на Украину различными способами, как это делают многие другие страны", сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что сохранение Украины возможно, но для этого она должна стать нейтральной и перестать представлять угрозу России. В противном случае не только Украина, но и вся Европа рискует стать плацдармом военного противостояния, в которое ее втягивают США, предупредил дипломат.

На этом фоне российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране вновь появились Ленинградский и Московский военные округа. При этом новые субъекты Российской Федерации были включены в состав Южного военного округа.

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