В работе Telegram в России произошел масштабный сбой

Приложение на загружается и не обновляется
Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Чаще всего, россияне жалуются на то, что приложение не загружается и не обновляется. Нельзя отправить сообщения и загрузить медиафайлы.
Также не работает и веб-версия Telegram.
По данным сервиса Downdetector.su, который отслеживает неполадки у интернет-ресурсов, большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"