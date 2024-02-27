В работе Telegram в России произошел масштабный сбой

Приложение на загружается и не обновляется

Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Чаще всего, россияне жалуются на то, что приложение не загружается и не обновляется. Нельзя отправить сообщения и загрузить медиафайлы.

Также не работает и веб-версия Telegram.

По данным сервиса Downdetector.su, который отслеживает неполадки у интернет-ресурсов, большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов.

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