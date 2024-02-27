Строительство первой очереди Троицкой линии метро завершится в 2024 году

Это сразу 11 станций, рядом с которыми проживают около миллиона человек

Плотная городская застройка и оживленное движения транспорта. Здесь, на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной, возводят станцию "Академическая" новой Троицкой линии метро. Строителям приходится непросто, каждый раз действовать нужно с максимальной осторожностью.

"В настоящее время мы производим работы по строительству основных конструкций станционного комплекса. Также мы производим работы по строительству притоннельных сооружений и обустройству перегонных тоннелей. Рядом с нами находится действующая линия Калужско-Рижской линии метрополитена, у нас все мероприятия соблюдены, и никакого влияния на действующее метро мы не оказываем", - рассказал Руслан Раченко, руководитель строительства.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, строители возвели дополнительные ограждения котлована, а на самом раннем этапе перенесли большое количество инженерных коммуникаций. В оформлении будущей станции планируют совместить современное искусство и классическую живопись. Путевые и боковые стены наклонных ходов эскалаторов украсят античные произведения, выполненные в технике граффити.

В будущем здесь будет два подземных вестибюля с выходами на улицу, а при необходимости можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки. Для москвичей Троицкая линия станет важной транспортной артерией. Сейчас в активной стадии - строительство 11 станций от "ЗИЛа" до "Коммунарки".

"До конца года строительные работы планируем завершить, а уже пуск объекта самих станций будет определяться готовностью пусковых комплексов", - указал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

На Троицкой линии метро протяженностью 43 километра будет 17 станций. Ветка станет одним из самых протяженных радиусов метрополитена с самым длинным выходом за МКАД. С "ЗИЛа" и "Крымской" можно будет перейти на МЦК, с "Новаторской" - на БКЛ, а на "Коммунарке" появится пересадочный узел на Сокольническую линию. В перспективе - и на Бирюлевскую.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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