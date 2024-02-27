Москвичей проконсультируют о декларировании доходов

На вопросы горожан отвечают специалисты налоговых инспекций

Сегодня в офисах "Мои документы" москвичи могут получить консультации о декларировании доходов.

На вопросы горожан отвечают специалисты налоговых инспекций города. Жители столицы могут узнать, как воспользоваться вычетами, заполнить декларацию по НДФЛ в личном кабинете, получить льготы по имущественным налогам физлиц и уточнить, есть ли какие-то задолженности или переплаты. Такие консультации пройдут также в марте и апреле.

Ознакомиться с графиком встреч можно на сайте ФНС.

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