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В Мытищах поймали дрифтера

15:03
  • вторник
  • 27 февраля 2024

В отношении нарушителя составлены 10 протоколов

В подмосковных Мытищах к административной ответственности привлекли местного жителя. 18-летний молодой человек устроил дрифт прямо на перекрестке.

Пока автомобиль наворачивал круги, другим машинам приходилось пропускать его. Опасности подвергались и пешеходы. Только чудом водитель никого не задел.

Выяснилось, что права он получил только в прошлом году, а автомобиль принадлежит его отцу. В отношении нарушителя составлены 10 протоколов на общую сумму 14 тысяч рублей.

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