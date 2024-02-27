Искусственный интеллект спроектировал панно для старинного дома в центре Москвы

Жители обратились за помощью к нейросети

Для жителей исторического особняка на Маросейке черный вход теперь - предмет особой гордости. Прямо с порога взору открывается затейливый пейзаж из мозаики. Разработку сюжета, который напоминал бы входящим о возрасте дома и его статусе памятника культуры, поручили искусственному интеллекту. Необычный подрядчик не подвел.

Идея украсить подъезд в таком стиле у жителей появилась в период капремонта особняка. Как и в случае с другими жилыми домами, признанными объектами культурного наследия, в комплексе с инженерными проводили и реставрационные работы.

"Это доходный дом Колбе - это купец первой гильдии. Это были еще палаты 18 века, и вот в 1897 году он воздвиг трехэтажное здание - доходный дом, который, в принципе, в 1930 году был перестроен еще раз - надстроены еще два этажа", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капремонта.

Из-за всех надстроек в подъезде и образовалась странная наклонная стенка. Чтобы после ремонта она больше не портила вид, соседи решили задекорировать ее мозаикой. А поскольку делать это им предстояло за свой счет, творческим поиском занялись самостоятельно.

Порядка тридцати различных эскизов - и вариант, устроивший всех собственников жилья, был найден. Небольшие коррекции в работу нейросети уже в ручном режиме внесли приглашенные жителями мастера-мозаичисты.

"Мы добавили цветы, потому что искусственный интеллект просто сделал два цветка. Странно - это же не надгробие. Мы сделали пять, чтобы было нечетное", - отметил Анатолий Трофимов, художник-монументалист.

Когда новость о мозаике разлетелась в Сети, взглянуть на творение искусственного интеллекта на Маросейку стали съезжаться со всей Москвы. А вот среди художников по монументально-декоративной живописи результаты эксперимента коллег по творческому цеху с нейросетью, напротив, раскритиковали.

"Картинка, сгенерированная искусственным интеллектом, никоим образом не соотносится ни с архитектурной ситуацией, ни с масштабом помещения, ни с тональным решением. Эти задачи должен решать художник в связке с архитектором. А искусственный интеллект ориентируется скорее на алгоритмы", - указал Николай Орловский, мастер производственного обучения, доцент кафедры монументально-декоративной живописи РГХПУ им. С.Г. Строганова.

Споры "за и против" искусственного интеллекта только набирают обороты. Однако в отдельно взятом подъезде нейросеть, кажется, уже берет верх. Многие гиды подумывают включить осмотр необычной мозаики в маршруты своих прогулок. А жители дома - привлечь нейросети и к росписи стен в их подъезде.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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