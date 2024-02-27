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В "Новой опере" представили двухактный балет "Все, что после"

15:07
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Поставила его известный хореограф Ольга Лабовкина

В среде танцоров пластикой принято выражать мысли и чувства. В данном случае задача - снять предпремьерный мандраж. Потому шутливые па действуют терапевтически.

"Все, что после" - на сцене "Новой оперы". Полет, синхронность, невероятные способности человеческого тела в танцевальном спектакле, задуманном Ольгой Лабовкиной. Здесь нет сквозного сюжета. Эпизоды сменяют друг друга. Нет даже слов, только музыка. Но смысл повествования в переводе на язык тела - звучит. И звучит понятно.

Рассекая воздух резкими или же невероятно плавными движениями рук и ног, танцоры "рассказывают" очень личную и одновременно всем понятную историю. И отсутствие слов только идет на пользу - оставляет пространство для фантазии.

В действии нет главного героя. На сцене - 18 молодых танцоров. Каждый - соавтор. И каждому пришлось потрудиться, чтобы, используя метафоры, показать целую палитру состояний человека.

"Была и лаборатория. Это когда ставятся некие задачи, где ты должен это как-то обыграть телом. Рассказать что-то телом. И из этого всего получается некий текст", - отметил Азамат Ишкин, артист Балета Москва.

У Ольги Лабовкиной за плечами вагановская балетная школа. Танцовщица, хореограф, создавшая проекты во многих странах мира, победила в конкурсе молодых хореографов. Ее балет ставили в Большом, и вот теперь - танцевальный спектакль. В котором объект исследования - человек.

"Интересен не сам кризис, а то, как мы с ним справляемся. Как мы обретаем новые опоры внутри себя", - говорит Ольга.

Это масштабное полотно, что для жанра современного танца - редкое явление. И вызов. На который стоит откликнуться. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
Балет "Все, что после"
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