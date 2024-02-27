В "Новой опере" представили двухактный балет "Все, что после"

Поставила его известный хореограф Ольга Лабовкина

В среде танцоров пластикой принято выражать мысли и чувства. В данном случае задача - снять предпремьерный мандраж. Потому шутливые па действуют терапевтически.

"Все, что после" - на сцене "Новой оперы". Полет, синхронность, невероятные способности человеческого тела в танцевальном спектакле, задуманном Ольгой Лабовкиной. Здесь нет сквозного сюжета. Эпизоды сменяют друг друга. Нет даже слов, только музыка. Но смысл повествования в переводе на язык тела - звучит. И звучит понятно.

Рассекая воздух резкими или же невероятно плавными движениями рук и ног, танцоры "рассказывают" очень личную и одновременно всем понятную историю. И отсутствие слов только идет на пользу - оставляет пространство для фантазии.

В действии нет главного героя. На сцене - 18 молодых танцоров. Каждый - соавтор. И каждому пришлось потрудиться, чтобы, используя метафоры, показать целую палитру состояний человека.

"Была и лаборатория. Это когда ставятся некие задачи, где ты должен это как-то обыграть телом. Рассказать что-то телом. И из этого всего получается некий текст", - отметил Азамат Ишкин, артист Балета Москва.

У Ольги Лабовкиной за плечами вагановская балетная школа. Танцовщица, хореограф, создавшая проекты во многих странах мира, победила в конкурсе молодых хореографов. Ее балет ставили в Большом, и вот теперь - танцевальный спектакль. В котором объект исследования - человек.

"Интересен не сам кризис, а то, как мы с ним справляемся. Как мы обретаем новые опоры внутри себя", - говорит Ольга.

Это масштабное полотно, что для жанра современного танца - редкое явление. И вызов. На который стоит откликнуться.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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