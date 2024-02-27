На западном побережье Крыма неравнодушные жители спасли дельфина

На одном из пляжей рыбаки обнаружили афалину, которая выбросилась на берег

Движения размеренные, дыхание ровное. Полуторагодовалый дельфин привыкает к карантинному бассейну. По меркам сородичей - он еще ребенок. Афалины могут до трех лет жить с мамой. Но теперь родителей ему заменят сотрудники дельфинария в Новоозерном. Сквозь рябь воды иногда даже кажется, что пациент улыбается. Хотя еще накануне нашедшие его люди говорили, что впервые увидели слезы дельфина.

Истощенную афалину обнаружили рыбаки в пригороде Евпатории. Местные жители и волонтеры несколько часов боролись за жизнь дельфина. Кормили рыбой, поили, оказывали первую помощь и защищали от стихии. Животное просто замерзало.

Обливать животное на суше было нельзя из-за сильного ветра. Для согрева дельфина периодически погружали в воду. Волонтер словно выгуливала пациента, придерживая его за плавник, чтобы волна не утащила. В открытом море раненые и уставшие афалины не выживают.

Ждать пришлось до вечера. Животное занесено в Красную книгу - для транспортировки нужно было получить разрешение Росприроднадзора. Эвакуировать афалину удалось только к ночи.

Вес в норме, внешних критических повреждений нет. Специалисты уже взяли анализы. Но даже они не всегда помогают установить причину выброса на берег. Иногда дельфины попадают на мелководье из-за азарта во время охоты. Или же малыши отбиваются от стаи. Это может быть заболевание или посторонний шум, который сбил млекопитающее с толку. Гипотез много, однозначного ответа пока нет. Впереди реабилитация.

Вода соленая, морская, постоянно подогревается - условия комфортные. Животное постепенно выходит из стресса: активно перемещается по бассейну, продувается и даже не боится камеры. Можно сказать, что настроение хорошее, а это - первый шаг на пути к выздоровлению.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"