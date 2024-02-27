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Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных на Украину

13:58
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Однако во Франции не исключили такой вариант

Североатлантический альянс не вынашивает планов отправить военных для участия в украинском конфликте. Такое заявление сделал во вторник, 27 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Как напомнил норвежский политик, государства — члены НАТО уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине.

Однако отправлять своих военнослужащих на Украину для участия в боях против России военно-политический блок не собирается, цитирует Столтенберга Associated Press.

Заявлению Столтенберга предшествовало высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не может полностью исключить вероятность отправки французского воинского контингента в помощь Украине.

Однако главы правительств Чехии, Польши и Швеции заявили об отсутствии подобных намерений. При этом польский премьер Дональд Туск объяснил слухи об отправке военных НАТО на Украину недостаточностью помощи в виде вооружений и военной помощи.

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