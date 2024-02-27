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Песков рассказал о подготовке послания Путина Федсобранию

13:40
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Его оглашение намечено на 29 февраля

Подготовка к оглашению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжается. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кремль назвал дату послания Путина Федсобранию

Спикер Кремля сообщил, что "идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее".

На период до оглашения послания, которое запланировано на 29 февраля, в рабочем графике Владимира Путина не значится никаких публичных мероприятий, цитирует Пескова РИА Новости.

Источник в российском парламенте ранее рассказал, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию с Гостином дворе в Москве, его оглашение начнется в полдень. При этом также отмечалось, что парламентарии централизованно отправятся на это мероприятие в 10:30.

В Кремле подчеркивали, что подготовка к посланию — процесс непрерывный, во время которого Владимир Путин общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления, по несколько раз в день.

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