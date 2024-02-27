Песков рассказал о подготовке послания Путина Федсобранию

Его оглашение намечено на 29 февраля

Подготовка к оглашению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжается. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля сообщил, что "идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее".

На период до оглашения послания, которое запланировано на 29 февраля, в рабочем графике Владимира Путина не значится никаких публичных мероприятий, цитирует Пескова РИА Новости.

Источник в российском парламенте ранее рассказал, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию с Гостином дворе в Москве, его оглашение начнется в полдень. При этом также отмечалось, что парламентарии централизованно отправятся на это мероприятие в 10:30.

В Кремле подчеркивали, что подготовка к посланию — процесс непрерывный, во время которого Владимир Путин общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления, по несколько раз в день.

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