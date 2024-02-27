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Шойгу назвал точные потери ВСУ

14:10
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Украинские войска ежедневно теряют до 800 человек

Украинские войска с момента начала конфликта потеряли 444 тысячи военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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Он подчеркнул, что ежедневные потери у ВСУ - 800 человек и 120 единиц техники. 

По данным российского министра, украинское командование сейчас пытается отчаянно не допустить развала фронта. Поэтому приходится задействовать резервистов. Несмотря на это, с начала года российские войска освободили 327 квадратных километров территории. После зачистки Авдеевки были взяты населенные пункты Победа, Ласточкино и Северное, подчеркнул Шойгу. 

Он добавил, что резервы противника уничтожаются высокоточным оружием. Таким образом, перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения ВСУ не могут. 

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