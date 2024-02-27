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Шойгу объявил о провале стратегии США по сдерживанию России

14:19
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Добиться этого ценой жизни украинцев не удалось

Ход специальной военной операции России свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию нашей страны за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.
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Генерал армии подчеркнул, что ВС России продолжат выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации, до полного достижения ее целей.

Шойгу также рассказал, что Минобороны России нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности США и их союзников в Тихом океане для укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что НАТОвская задача "стратегического поражения России" провалилась, однако на Западе, в том числе в Великобритании, отказываются это признать.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты сформировали антироссийскую коалицию из 54 стран, которая стремится нанести стратегическое поражение России и ради достижения своей цели "накачивает Украину оружием".

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