Литва признала угрозой почти 400 россиян

Среди них немало пожилых людей

Литва признала угрозой национальной безопасности 397 граждан Российской Федерации. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказал временный поверенный в делах России в прибалтийском государстве Александр Елкин.

Как отметил дипломат, этим россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве или в его продлении, также были отозваны ранее выданные разрешения и аннулированы постоянные виды на жительство.

Елкин подчеркнул, что многие из этих россиян — пожилые люди, которые всю свою жизнь или большую ее часть жили в Литве и не имеют ни родных, ни жилья в России.

Российская дипмиссия предпринимает все необходимое, чтобы помочь соотечественникам, оказавшихся в столь сложном положении, в том числе в рамках государственной программы по переселению в Россию, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин с возмущением отмечал, что в странах Прибалтики "русских людей выбрасывают просто за кордон". В связи с этим он поручил кабмину и СПЧ разработать предложения по защите прав россиян, живущих за рубежом, а в случае их незаконной депортации — обеспечить репатриацию.

В частности, из Латвии выгнали российского пенсионера Бориса Каткова под предлогом угрозы национальной безопасности. Власти Калининградской области, куда прибыл после выдворения пожилой мужчина, обеспечили его жильем и всей необходимой помощью.

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