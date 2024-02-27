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Кремль оценил вероятность столкновения России и НАТО

15:01
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Это зависит от того, отправит ли альянс военных на Украину

Конфликт России и НАТО неизбежен в том случае, если Североатлантический альянс направит свой воинский контингент на Украину для участия в боевых действиях. Об этом во вторник, 27 февраля, предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Генсек НАТО заявил, что Украина может использовать F-16 в глубине России

Спикер Кремля подчеркнул, что "в этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем", сообщает ТАСС.

Ранее член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик отмечал, что ряд государств — членов НАТО пытается устроить заговор, чтобы легализовать присутствие своих военных на Украине и их участие в боевых действиях против России. При этом парламентарий подчеркнул, что "в победу Украины никто не верит, как и в поражение России".

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не вынашивает планов отправить военных для участия в украинском конфликте, тем более что члены военно-политического блока и так уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине.

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