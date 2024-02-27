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Володин предложил способ избавиться от статуса иноагента

15:16
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Некоторые обладатели этого статуса пытаются оспорить его через суд

Избавиться от статуса иностранного агента можно, "отвергнув подачки" зарубежных стран. Такое заявление сделал во вторник, 27 февраля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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Спикер нижней палаты российского парламента предложил "объяснять, что тот, кто хочет исправиться, — у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться".

Сделать это, по словам политика, можно, "отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия. На счета 35 некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов, поступило от западных спонсоров более 700 миллионов рублей.

В Минюсте также подчеркивали, что имеется немало способов для скрытого или непрямого финансирования той или иной деятельности, направленной на оказание иностранного влияния. С учетом этого факт "финансирования из-за рубежа" является не единственным возможным основанием для внесения в реестр иноагентов.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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