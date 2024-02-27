Захарову обеспокоило состояние здоровья Макрона

Французский лидер не отдает отчета в своих словах

Высказывания Эммануэля Макрона навели на тревожные мысли Марию Захарову. Официальный представитель МИД России обеспокоена тем, что президент Франции не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит он сам.

Дипломат прокомментировала заявления французского лидера о возможности отправки военных НАТО на Украину. Захарова отметила в Telegram: не прошло и месяца с тех пор, как Макрон отрицал причастность Парижа к рекрутированию наемников для ВСУ. Когда же Москва привела прямые доказательства, французский лидер назвал это "грубой российской пропагандой".

Представитель МИД России напомнила Макрону историю его собственной страны. В апреле 1945 года французская дивизия СС "Шарлемань" обороняла в Берлине "Фюрербункер" — бункер Гитлера. Захарова предположила, что в планах Макрона организация дивизии "Шарлемань II" для обороны бункера Зеленского.

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