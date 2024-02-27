Больной раком король Карл III обратился за помощью к православным

Он пообщался с настоятелем православного монастыря на Афоне

Король Великобритании Карл III обратился за помощью к настоятелю православного монастыря. Об этом пишет издание The Sun. С тех пор, как монарху поставили диагноз "рак", он стал часто общаться с архимандритом Ефремом.

Журналисты отмечают, что Карл познакомился с настоятелем Ватопедского монастыря еще в 1997 году. И с тех пор иногда обращался к православному священнику за советом. После того, как у короля диагностировали онкологию, он стал чаще беседовать с архимандритом. Отец Ефрем выразил надежду, что британскому монарху удастся справиться с болезнью.

Напомним, о диагнозе Карла III стало известно 5 февраля. У 75-летнего монарха была увеличена простата и врачи решили провести дополнительные исследования. Поделиться своим диагнозом король решил сразу, чтобы исключить спекуляции на этот счет.

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