ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больной раком король Карл III обратился за помощью к православным

15:05
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Он пообщался с настоятелем православного монастыря на Афоне

Король Великобритании Карл III обратился за помощью к настоятелю православного монастыря. Об этом пишет издание The Sun. С тех пор, как монарху поставили диагноз "рак", он стал часто общаться с архимандритом Ефремом. 

Король Великобритании Карл III перенес операцию на простате
"Человек из народа": британский король Карл III оскандалился в мечети

Журналисты отмечают, что Карл познакомился с настоятелем Ватопедского монастыря еще в 1997 году. И с тех пор иногда обращался к православному священнику за советом. После того, как у короля диагностировали онкологию, он стал чаще беседовать с архимандритом. Отец Ефрем выразил надежду, что британскому монарху удастся справиться с болезнью. 

Напомним, о диагнозе Карла III стало известно 5 февраля. У 75-летнего монарха была увеличена простата и врачи решили провести дополнительные исследования. Поделиться своим диагнозом король решил сразу, чтобы исключить спекуляции на этот счет. 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.