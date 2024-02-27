Что это было? Заявление Макрона переполошило весь Запад

Французский президент не нашел поддержки у западных лидеров

Что это вообще было, теперь пытается понять весь западный мир, а заодно оправдаться – мол, мы тут совершенно ни при чем. На лентах мировых информагентств прямо-таки марафон опровержений. Британский премьер Сунак, глава кабмина Швеции. Лидеры Польши, Чехии, Испании, еврокоммисары и вишенка на торте – сам генсек НАТО.

А Шольц вдобавок еще и в поставках дальнобойных ракет "Таурус" Киеву отказал. На этом фоне явно раздосадованный французский президент прямо заявил – "ЕС обманул Украину, наобещав такое количество боеприпасов, которого нет". С амплуа главного защитника Киева, правда, вышел явный перебор.

"На данный момент нет консенсуса по поводу того, чтобы официально отправить на Украину войска. Но с точки зрения динамики исключать ничего нельзя. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", - заявил Макрон.

Это раньше французских наёмников, воюющих на Украине, Париж дипломатично называл "волонтёрами", а теперь, видимо, готов ввязаться в прямую конфронтацию с Россией. Красная черта, переступить которую даже на словах пока не решился ни один западных лидер. Они, пишет немецкий Spigel, от идеи Макрона тоже не в восторге, и это еще мягко сказано.

"Это была совместная конференция всех европейцев, но в итоге на пресс-конференции незадолго до полуночи выступил только один человек: Эммануэль Макрон. Это самый раздражающий момент вечера. Хотя мы, конечно, знаем, что совместную пресс-конференцию с участием более 20 глав государств и правительств, которым еще предстоит уехать ночью, организовать непросто", - пишут СМИ.

Последнее звучит, скорее, как издевка. Ведь причина проста и понятна – среди союзников нет согласия. Фиксируют это и в Кремле. Подчеркивая, что отправка французских, то есть натовских солдат на Украину приведет к прямому столкновению альянса с Россией.

По словам Марин Ле Пен, Макрон просто заигрался в великого полководца. Не стесняются в выражениях и читатели газеты Фигаро: "Это не мой президент. Этот тип несет всякую чушь ради самолюбования и собственной провальной внутренней политики".

Большинство населения поддерживают бастующих фермеров. Вот так приветствуя их демонстрации. Вот и остается французскому президенту выдвигать фантастические гипотезы, чтобы хоть как-то подбодрить Зеленского. Тут, впрочем, стоило бы подучить историю, уверена официальный представитель нашего МИДа:

"Я хочу напомнить Макрону историю Франции. Она была разной. В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" ("Карл Великий") и ряд других. Защищали они и непосредственно "Фюрербункер" — бункер Гитлера. Они были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста. Французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии. Эммануэль, Вы решили организовать дивизию "Шарлемань II" (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?"

А корпус сразу назвать имени 1812 года, иронизируют в соцсетях. Учитывая состояние французской армии, да и экономики в целом. Можно использовать боевых клопов или навоз в качестве оружия. Благо, с ним в наши дни Пятая республика проблем не испытывает.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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