Ведомство включило это в ежедневную сводку

Российское Министерство обороны во вторник, 27 февраля, подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне специальной военной операции на Украине.

В сводке в Telegram-канале ведомства уточняется, что танк Abrams был подбит российскими военными на авдеевском направлении. Там же за сутки уничтожены три боевые машины пехоты, в том числе Bradley.

Вооруженные силы Украины за сутки в совокупности потеряли до 1105 человек на всех направлениях. При этом на авдеевском направлении освобожден населенный пункт Северное, а на донецком направлении улучшено положение по переднему краю.

13 февраля Министерство обороны сообщало, что за время, прошедшее с начала специальной военной операции, российские военные ликвидировали 12292 беспилотных летательных аппарата и 14994 танка Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин во время посещения "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле заявил, что лучшим в мире танком является Т-90М "Прорыв", поскольку "об этом говорят российские танкисты, это признает и противник".

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