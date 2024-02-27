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Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград

15:54
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Дипломат заявил, что это произойдет, если Россия осмелится бросить вызов НАТО

Калининград "будет нейтрализован первым" в том случае, если России решится бросить вызов Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал во вторник, 27 февраля, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.
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Этот комментарий последовал за решением венгерского парламента ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО. Таким образом, все действующие члены военно-политического блока одобрили принятие скандинавского государства.

Как написал вслед за этим Линкявичюс в соцсетях, "после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО", сообщает РИА Новости.

В январе неожиданный визит президента России Владимира Путина в Калининград встревожил Европу. Британские журналисты сочли, что российский лидер насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своем самолете "Летающий Кремль".

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков предупредил, что конфликт России и НАТО неизбежен в том случае, если Североатлантический альянс направит свой воинский контингент на Украину для участия в боевых действиях.

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Линас Линкявичюс
Линас Линкявичюс
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