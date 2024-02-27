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Хуситы перерезали кабели в Красном море

15:23
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Йеменским хуситам удалось повредить сразу несколько линий связи

В Красном море повреждены подводные кабели связи. Об этом сообщило израильское издание Globes. Отмечается, что за оборванные провода ответственность несут хуситы. Ранее они уже предупреждали. что сделают это. 

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Кабели четырех компаний получили повреждения. При этом один из них находится на участке между Кенией и Египтом. По утверждению журналистов, из-за сложной геополитической обстановки его не могут быстро восстановить. Компания-владелец сообщила, что перенаправит трафик по другим линиям. 

Некоторые эксперты сомневаются, что хуситы смогли провернуть такую операцию. Все же кабели проложены под водой. А глубоководные работы, по устоявшемуся мнению, могут проводить только крупные державы. 

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