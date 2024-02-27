Хуситы перерезали кабели в Красном море

Йеменским хуситам удалось повредить сразу несколько линий связи

В Красном море повреждены подводные кабели связи. Об этом сообщило израильское издание Globes. Отмечается, что за оборванные провода ответственность несут хуситы. Ранее они уже предупреждали. что сделают это.

Кабели четырех компаний получили повреждения. При этом один из них находится на участке между Кенией и Египтом. По утверждению журналистов, из-за сложной геополитической обстановки его не могут быстро восстановить. Компания-владелец сообщила, что перенаправит трафик по другим линиям.

Некоторые эксперты сомневаются, что хуситы смогли провернуть такую операцию. Все же кабели проложены под водой. А глубоководные работы, по устоявшемуся мнению, могут проводить только крупные державы.

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