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Лавров назвал самоубийством Европы создание "ракетной коалиции" для Украины

16:07
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Глава МИД России призвал европейских лидеров к большей рациональности

Самоубийственным шагом назвал глава МИД России создание Европой ракетной коалиции по поставкам оружия Украине. Сергей Лавров призвал тех, кто такие мысли допускает в своей голове, употреблять эту голову на более безопасные для Европы идеи.

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По словам российского министра, в планах европейской коалиции - поставки дальнобойных видов вооружений Киеву для того, чтобы они доставали вглубь Российской Федерации. Если это подтвердится, то идея это самоубийственная.

Что касается возможной отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину, то европейским лидерам следует вернуться к большей рациональности и разумности. В целом же саммиты, которые устраиваются в ЕС по "формуле мира" Зеленского, по словам Лаврова – не более, чем посиделки. Глава МИД России посоветовал не придавать этим конференциями особого значения, передает "Интерфакс".

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