Этой точкой станет визит Зеленского

Запад отвел Николу Пашиняну роль армянского Зеленского или Саакашвили. Если визит украинского лидера Владимира Зеленского в Ереван состоится, это ознаменует открытие второго фронта против России и станет точкой невозврата в российско-армянских отношениях, заявила депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян.

Депутат подчеркнула, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом и Запада с Ираном, приводит слова Манукян РИА Новости.

Ранее армянские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили о запланированном на ближайшее время визите в Ереван Владимира Зеленского. В правящей партии "Гражданский договор", комментируя сообщения, заявили, что о визите Зеленского не слышали, но считают его возможным. В оппозиции же заявили: Пашинян делает с Арменией то, что сделал Зеленский с Украиной – превращает ее в руины.

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