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В Европарламенте объявили НАТО террористической организацией

17:03
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Ранее Столтенберг назвал присоединение Украины к альянсу вопросом времени

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес жестко отреагировал на заявление генсека НАТО. По словам Йенса Столтенберга, организация укрепляет связи с Киевом с помощью совета "Украина-НАТО", а присоединение Украины к альянсу - вопрос времени.

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Военная машина НАТО - это залитая кровью террористическая организация, написал Уоллес в соцсети X. Депутат Европарламента от Ирландии подчеркнул, что  Евросоюз не должен иметь ничего общего с альянсом.

По расчетам Киева, обещанные членами альянса "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Однако на Западе считают, что гарантии могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран.

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