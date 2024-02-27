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Три украинских дрона сбила российская ПВО над Белгородской областью

17:42
  • вторник
  • 27 февраля 2024

ВСУ используют беспилотники самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима взорвать объекты на территории России. Террористическая атака с помощью беспилотников зафиксирована в Белгородской области.

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Как сообщили в Минобороны России, дежурные средства ПВО засекли цели около 16:30. Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, уточнил, что ПВО работала в Белгородском районе. Сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. Пострадавших нет, было возгорание в поле, которое тушат оперативные службы. Еще один дрон сбит в Шебекинском городском округе.

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