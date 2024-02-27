Киев подтвердил отступление ВСУ от Северного и Степового в ДНР

Утверждают, что населенные пункты не имеют стратегического значения

Подразделения Вооруженных сил Украины отошли из сел Северное и Степовое в Донецкой народной республике. Факт отступления признал представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Как заявил Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона, украинские подразделения на авдеевском направлении "совершили отход от небольших сел Северное и Степовое", передает РИА Новости. Украинское командование по традиции утверждает, что населенные пункты не имели важного стратегического значения, и отступление – просто "выравнивание фронта".

Минобороны России ранее сообщило, что российские войска освободили село Северное в районе Авдеевки. Также военное ведомство подтвердило появившиеся накануне сообщения об уничтожении американского танка Abrams в зоне СВО.

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