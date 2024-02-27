ВС России развивают наступление на авдеевском направлении

Число населённых пунктов, перешедших под контроль нашей армии, растёт

Новая террористическая атака киевского режима. Этим вечером украинские националисты обстреляли из артиллерии поселок городского типа Суземка Брянской области. Били радикалы прицельно по центру, где находится исключительно жилой сектор. В результате ранения получили трое мирных граждан, один из них тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы. Тем временем в зоне СВО российские военные развивают наступление на авдеевском направлении. Только за неделю наши бойцы освободили от радикалов три населенных пункта.

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Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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