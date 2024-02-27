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В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента России

22:20
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Оно продлится до 3 марта

Сегодня в Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента России. Оно продлится до 3 марта. Жители региона могут отдать свой голос на стационарном избирательном участке или прийти к мобильным пунктам. Официально в России выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. А пока в рамках избирательной кампании кандидаты и их представители в регионах общаются с избирателями.

У сопредседателя Центрального избирательного штаба Владимира Путина Артема Жоги - обширная программа в Удмуртии. Первым делом на оборонные предприятия. Сначала на ижевский "Купол" - посмотреть, как производятся знаменитые зенитные ракетные комплексы малой дальности семейства "Тор".

А потом - встреча с коллективом концерна "Калашникова". Артем Жога отметил -  эти предприятия вносят серьезный вклад в победу на фронте.

"Это основной вклад в оборону нашей страны. Потому что автомат Калашникова - это самое массовое оружие, которое применяется. Здесь же собирается и СВД - снайперская винтовка. Самое замечательное оружие, которое я знаю, потому что попадались и экземпляры иностранного производства. Мы брали ребят в плен и трофеили их вооружение. Лучше нашего автомата ничего нет", - рассказал Артём Жога.  

Кандидат в президенты от партии ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня работал в Госдуме. Его фракция поддержала в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект устанавливает ответственность за вовлечение людей в финансовые пирамиды при отсутствии признаков уголовного преступления. За последние несколько лет от таких мошеннических схем пострадали более 100 тысяч россиян.

"Времена известных Мавроди и Лени Голубкова давно прошли. Но инструментарий, если посмотреть, втягивания людей в финансовые пирамиды остался тот же. Зачастую люди теряют все накопления. И это не единичный случай. Это не архаизм 90-х. Поэтому, безусловно, Кодекс об административных правонарушениях должен быть доработан с учетом этой поправки, этой позиции", - заявил Леонид Слуцкий.

Николай Харитонов - кандидат в президенты от коммунистов - сегодня в столице встречался с представителями общественной организации "Дети войны". Политик отметил, что россиян, которые родились с 28 по 45 год, с каждым годом становится все меньше. Еще недавно детей войны было 12 миллионов, сейчас уже 9. Свою помощь он видит в финансовой поддержке.

"Дети войны - это наша история. Это наша живая история восстановления государства. Мы предлагаем - услышьте нас. Всех тех, кто облагается налогом, не очень состоятельные люди, от 13 оставить 5 процентов. Богатые, супербогатые - 25 процентов налог. И тогда получается сума чуть более 2 триллионов рублей. Это достаточно, чтобы проблемы, небольшие вопросы закрыть нашим уважаемым людям", - рассказал Николай Харитонов.

На должность президента претендуют четверо политиков: Владислав Даванков от "Партии Роста" и "Новых людей", самовыдвиженец Владимир Путин, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Набирает обороты досрочное голосование. Уже работают избирательные участки в труднодоступных и отдаленных местностях. Члены избирательных комиссий работают в том числе на метео- и полярных станциях. Отдать свой голос могут уже моряки, если их суда в день голосования будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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