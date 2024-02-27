В США разгорается очередной миграционный скандал

Рейтинг Байдена стремительно падает

Новый миграционный скандал в США. Там по подозрению в убийстве студентки-медика арестован нелегал из Венесуэлы. И это преступление напрямую влияет на президентскую предвыборную кампанию. Его умело используют республиканцы, чтобы обрушить и без того низкий рейтинг нынешнего главы страны демократа Джо Байдена.

Убийство 22-летней студентки Лейкен Райли нелегалом из Венесуэлы добивает и без того низкие рейтинги 46-го президента США. Даже такой рупор демпартии, как газета Washington Post, вышла с заголовком про окровавленные руки Байдена. Республиканская пресса в выражениях и вовсе не стесняется: мол, у 81-летнего политика не просто у самого руки по локоть в крови, он скоро утопит в ней всю страну.

С американкой расправились во время утренней пробежки. На территории одного из студенческих городков в штате Джорджия. После ареста уроженца Венесуэлы Хосе Антонио Ибарры журналисты выяснили: каждый его шаг по американской земле - следствие излишней лояльности по отношению к нелегалам.

"Он нелегально пересек границу США в районе Эль-Пасо штат Техас в сентябре 22-го года. Был задержан, но после освобожден федеральной пограничной службой. В сентябре 23-го года Ибарра был арестован в Нью-Йорке по обвинению в нанесении телесных повреждений ребенку младше 17 лет. С водительскими правами тоже было не все чисто. Но и на этот раз он ушел от ответственности", - сообщают американские СМИ.

Уже более половины американцев поддерживают строительство стены на границе с Мексикой. Республиканцы разыгрывают миграционную карту по полной. Из Хосе Ибарры сделали собирательный образ криминального нелегала, который угрожает всей Америке.

"Когда я стану вашим президентом, мы немедленно закроем границу, остановим вторжение, и в первый же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации нелегальных преступников в американской истории", – заявил Дональд Трамп.

Республиканец Кен Бак опубликовал резолюцию, в которой призывает администрацию Байдена применить 25-ю поправку к конституции и отстранить хозяина Белого дома от власти. По сугубо медицинским показаниям. В документе конгрессмен перечислил ментальные проблемы 81-летнего политика: от неравного боя с самолетными трапами до впадания в прострацию на публике и разговоров с давно умершими европейскими лидерами.

Предполагаемые диагнозы Байден сам подтверждает в ежедневном режиме. И потеря во времени, пожалуй, один из самых безобидных. Вот его ответ на вопрос о планах на 2024-й год: "Моя повестка дня на 2020 год - завершить работу".

Во время этого же эфира Байден попытался пошутить по поводу своего возраста. Заявил, что эта информация якобы засекречена. А, может, просто и сам забыл, сколько ему лет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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