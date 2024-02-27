Мишустин оценил развитие федеральных округов

Премьер обсудил повышение качества жизни граждан

Россия накопила такой потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Он провёл стратегическую сессию, посвященную результатам кураторства федеральных округов его заместителями за последние два с половиной года.

Речь шла о повышении качества жизни граждан в 8 федеральных округах. Так, в Волгограде наращивается производство профессиональной, бытовой и автохимии. В Крыму создаётся новый туристический маршрут "Терруар Севастополь". Он предлагает гостям полуострова оценить успехи винодельческих хозяйств.

Активно развивается агропромышленный сектор в Курской области. Там строят завод по переработке семян масличных культур. В Москве возросло производство лекарств. В Поволжье введена в эксплуатацию детская больница, а в Санкт-Петербурге прошли первые хоккейные матчи на Ледовой арене. Сейчас в рамках кураторства реализуется более 350 инициатив в регионах.

"В первую очередь, растут внебюджетные инвестиции. На конец 2023 года удалось привлечь почти 9 трлн рублей. За минувшие два с половиной года создано свыше 230 тысяч рабочих мест", - сообщил Мишустин.

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