По данным ГУР, готовится "Майдан-3"

Попытка свержения Владимира Зеленского с поста главы украинского государства будет предпринята той весной. Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте - мае 2024 года, говорится в заявлении комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Главного управления разведки при Минобороны Украины, утверждается, что в ближайшие недели произойдут попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира. А после 20 мая легитимность Зеленского будет поставлена под сомнение.

По информации комитета, ситуацию на Украине планируют раскачать к первой половине июня. Тогда же ВСУ будет нанесено военное поражение на востоке страны. По данным ГРУ, цель операции - посеять панику, вбить клин между военными и гражданскими и сорвать мобилизацию, передает ТАСС.

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