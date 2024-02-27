Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий в САО и ЗАО

Уже реализуются более 65 проектов КРТ

Два проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реализованы в районах Фили-Давыдково и Тимирязевский. Проекты предоставят горожанам порядка 130 рабочих мест. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Например, в Тимирязевском районе предусмотрены помещения для участков мировых судей", – сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

В целом же на текущий момент одобрено и уже реализуются более 65 проектов комплексного развития территорий.

Ранее сообщалось, что в Строгине и Щербинке в рамках комплексного развития территорий построят около 67 тысяч квадратных метров недвижимости. Там будет создано свыше одной тысячи рабочих мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"