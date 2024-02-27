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Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела поселка в Брянской области

19:35
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Один из раненых в тяжелом состоянии

Поселок городского типа Суземка в Брянской области стал целью украинских террористов. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, снаряды прилетели в самый центр населенного пункта.

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В результате обстрела ранения получили трое мирных жителей. По оценке медиков, двое пострадавших – в состоянии средней тяжести. Один из раненых – в тяжелом.

Как написал Богомаз в Telegram, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Повреждения получило административное здание.

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