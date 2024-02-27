Пекин заверил Москву в твердой поддержке в преддверии выборов президента

Россия и Китай отмечают 75-летний юбилей установления дипломатических отношений

Пекин заверил Москву в твердой поддержке в контексте предстоящих выборов президента в России. Китай и Россия высоко оценивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран в прошедшем году, говорится в заявлении российского МИД.

Заявление российского внешнеполитического ведомства опубликовано по итогам консультаций, которые провели в Москве замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун с замглавы МИД России Андреем Руденко. Стороны обсудили совместные планы, включая график контактов на высоком и высшем уровнях.

В МИД напомнили, что страны в этом году отмечают 75-летний юбилей установления дипломатических отношений. Глубокие исторические традиции отношений Москвы и Пекина основаны на взаимном уважении и поддержке, подчеркнули на Смоленской площади.

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