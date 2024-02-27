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В США потребовали отставки Столтенберга за его угрозы в адрес России

20:52
  • вторник
  • 27 февраля 2024

Уволить, пока не стало поздно

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга надо отправить в отставку немедленно. Иначе будет поздно, заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times.

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Поводом для столь жесткой реакции военного эксперта стали слова главы Североатлантического альянса о разрешении ВСУ применять истребители F-16 для нанесения ударов по территории России. Брайен подчеркивает, что такие заявления равносильны объявлению войны со стороны военного блока.

По мнению эксперта, Столтенберг не понимает, что НАТО — это оборонительный, а не наступательный альянс. Если генсеку позволят остаться на своем посту, он приведет блок к европейской войне, в которой вполне может быть применено ядерное оружие. Необходимо пресечь этот иррациональный и опасный шаг в кратчайшие сроки, заключил Брайен.

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